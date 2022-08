I Galaxy Buds 2 Pro, i prossimi auricolari ANC di Samsung, hanno suscitato molte congetture. Sappiamo già che gli auricolari saranno disponibili il 10 agosto, insieme ai due nuovi pieghevoli, il Galaxy Z Fold 4 e lo Z Flip 4, e il Galaxy Watch 5. Per cominciare, abbiamo sentito che costerà circa 230 euro. Ora stiamo imparando come il prodotto giustifica il suo prezzo elevato.

Secondo l’analisi dei materiali di marketing di WinFuture, Galaxy Buds 2 Pro manterrà il design a doppio driver dei Galaxy Buds Pro, ma utilizzerà un tweeter più piccolo da 5,3 mm per bilanciare il woofer più piccolo da 10 mm su ciascun auricolare (contro 6,5 mm e 11 mm su il Galaxy Buds Pro). Inoltre, si dice che Samsung integri la cancellazione attiva del rumore intelligente, che è propagandata per ridurre il rumore ambientale di 33 dB.

Galaxy Buds 2 Pro non saranno economiche

La funzione audio 3D a 360° è destinata a tornare con Buds 2 Pro. La resistenza all’acqua IPX7 è invariata rispetto allo scorso anno. I nuovi auricolari Samsung potrebbero durare fino a 8 ore con una singola carica e fino a 29 ore con la custodia di ricarica. La custodia contiene una connessione USB-C per l’elettricità – nessuna menzione della ricarica wireless, ma saremmo sorpresi se non esistesse.

Date le attuali condizioni di mercato, sembra che i Galaxy Buds 2 Pro avranno un prezzo di 229 euro in Europa, simile a come dovrebbero essere negli Stati Uniti. Buds 2 Pro dovrebbe essere disponibile in Zenith Grey, Bora Purple e Zenith White. Prevediamo di vedere queste variazioni di colore anche in altri mercati. I Buds 2 Pro dovrebbero essere gli ultimi auricolari wireless del produttore sudcoreano, ma resta da vedere se entreranno nella classifica dei migliori auricolari wireless.