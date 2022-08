Le informazioni emerse sui prossimi Apple Watch Series 8 hanno fornito un quadro abbastanza dettagliato di quello che sarà il design e la scheda tecnica ma negli ultimi giorni un leaker ha smentito quanto emerso su alcuni degli aggiornamenti previsti.

Stando alle ultime notizie, Apple non rivoluzionerà il design dei suoi prossimi smartwatch. Il dispositivo in arrivo potrebbe davvero deludere tutti gli utenti in attesa.

Apple Watch Series 8: il design non sarà rinnovato!

Attraverso un tweet il leaker ShrimpApplePro afferma che Apple Watch Series 8 non avrà un nuovo design. Lo smartwatch della Mela morsicata sarà identico al modello precedente. Entrambe le versioni da 41 mm e 45 mm saranno esteticamente uguali ad Apple Watch Series 7.

La notizia smentisce quanto affermato in precedenza da esperti, come l’analista Ross Young, secondo i quali Apple avrebbe rinnovato evidentemente il design dei suoi smartwatch facendo ricorso anche a un display più grande.

L’informazione non riceve conferma da parte del colosso. Dunque, dovremo attendere fino al mese di settembre prima di poter conoscere il reale aspetto del dispositivo.

È certo che Apple procederà con il lancio di una versione SE e di un nuovo Apple Watch 8 Pro, un modello dedicato agli sportivi. Stando a quanto emerso, il dispositivo vanterà una struttura particolarmente robusta che si dimostrerà in grado di resistere anche agli urti più violenti.

Le nuove generazioni di smartwatch saranno rilasciate nel mese di settembre, presumibilmente il 13 settembre. Durante l’evento Apple annuncerà i suoi iPhone 14. I quattro dispositivi riceveranno importanti aggiornamenti e introdurranno alcune novità estetiche che faranno da apripista alle novità previste sui futuri melafonini.