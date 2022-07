Un fenomeno che parte non dallo stato ma dagli stessi imprenditori che, sempre più numerosi, stanno liquidando la quindicesima ai propri dipendenti.

Imprenditori contro il caro vita: Arriva la Quindicesima per gli Italiani

In questo periodo di crisi economica cronica, accentuata dall’abnorme inflazione degli ultimi mesi, molti imprenditori italiani hanno deciso di aiutare concretamente i dipendenti.

Di tanto in tanto, assistiamo a storie che toccano nel profondo di aziende e imprenditori che elargiscono cospicui bonus agli impiegati. Per tanti dirigenti i lavoratori non sono solo dei numeri, ma sono una famiglia, il motore dell’azienda che se ben accudito porta crescita e benessere nel business.

Ciò che sta avvenendo negli ultimi tempi è davvero un qualcosa di eclatante, un modus operandi che si sta diffondendo a macchia d’olio, dove sono sempre di più gli imprenditori che optano per erogare cospicui bonus, mensilità aggiuntive e in alcuni casi anche dividendi aziendali.

Tutto questo non accade per caso, ma è una chiara presa di posizione da parte di aziende che vogliono valorizzare le proprie risorse umane contribuendo attivamente al contrasto del caro vita con risorse importanti.

Per citare alcuni esempi la società Fonti di Vinadio, amministrata da Alberto Bertone ha donato ai suoi 200 dipendenti una mensilità in più in busta paga, circa 1.500 euro.

Anche Intesa Sanpaolo è scesa in campo per aiutare i suoi 82mila dipendenti con un bonus da 500 euro. Circa 50 milioni di euro destinati dal Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina ai dipendenti.

Non di minor importanza la manovra della celebre azienda Acqua Sant’Anna, leader nel settore delle acqua naturali, che dona ai lavoratori un mensilità in più.

Infine c’è il caso più clamoroso di Reynaldi Cosmetici, con l’amministratore delegato dell’azienda Marco Piccolo che ha fatto una scelta contraddistinta da una grande saggezza e umanità, donare un terzo degli utili ai dipendenti. «Sono 5 mensilità in più in busta paga. Più dai, più ti viene restituito». Con queste parole Marco Piccolo mette in risalto uno dei concetti più importanti del fare azienda, quello in cui il lavoratore è chiave fondamentale del successo del proprio business.