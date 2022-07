Sony ha dichiarato che intende accelerare la produzione di console PS5 al fine di migliorare le forniture prima della fine del 2022 e delle festività natalizie. Sony ha rilasciato la dichiarazione nel suo più recente rapporto finanziario, in cui ha anche spiegato che le vendite di software e il coinvolgimento nel gameplay sono diminuiti anno dopo anno, con il coinvolgimento in particolare “un livello di coinvolgimento sostanzialmente inferiore rispetto a quanto previsto nella nostra precedente previsione”.

Di conseguenza, Sony prevede di “prendere provvedimenti per promuovere il coinvolgimento degli utenti nella seconda metà dell’anno fiscale, quando è prevista la pubblicazione di titoli importanti con software proprietario”. La sua strategia principale sarà “aumentare la fornitura di dispositivi PlayStation 5 [PS5] e promuovere il nuovo servizio PlayStation Plus”.

Sony vuole vendere più PS5 possibili

Sony ha affermato che non cambierà la sua previsione iniziale di vendere 18 milioni di dispositivi quest’anno fiscale. Questo ottimismo deriva da “un rimbalzo dall’impatto del blocco di Shanghai e un significativo miglioramento dell’offerta di componenti”. Sony è ottimista sul fatto che sarà in grado di migliorare la produzione e l’offerta prima delle festività natalizie, affermando che “stiamo cercando di anticipare più forniture nella stagione delle vendite natalizie di fine anno”.

Questa non è la prima volta che Sony menziona un aumento della produzione quest’anno. Veronica Rogers, Head of Global Sales and Business Operations di SIE, ha dichiarato a GamesIndustry.biz a giugno che “stiamo pianificando un grande aumento della produzione di PS5 quest’anno e stiamo lavorando instancabilmente per garantire che PlayStation 5 sia disponibile per tutti coloro che ne desiderano uno.”

Sony e chiunque speri di acquistare una PS5 hanno riscontrato carenze di scorte dal lancio della console nel novembre 2020. Nonostante queste carenze, il sistema continua a vendere, con 21,7 milioni di unità vendute a livello globale. Vale la pena ricordare, tuttavia, che i problemi di fornitura di Sony stanno seminando il caos, con voci che affermano che la famiglia di console Xbox Series ha recentemente iniziato a vendere più della PS5 in Giappone, il che è un grosso problema.