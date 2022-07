Comet riesce a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori in Italia, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, rappresentante la perfetta soluzione per spendere molto poco.

Tutti gli utenti che vorranno effettivamente provvedere all’acquisto di nuovi prodotti, non devono fare altro che recarsi personalmente in un negozio, senza differenze territoriali o di regione, oppure affidarsi al sito ufficiale. Nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare online, è bene ricordare che la spedizione presso il domicilio è sempre gratuita nel caso in cui l’ordine fosse superiore ai 49 euro.

Comet: offerte con i prezzi migliori del mese

Con comet non si scherza assolutamente, all’interno dell’ultimo volantino si possono trovare ottime occasioni per risparmiare, come ad esempio l’acquisto di un Apple iPhone 13 Pro, il top di gamma più bilanciato della lineup del 2022, in vendita a 1189 euro (no brand con 128GB di memoria interna).

Volgendo l’attenzione verso il mondo Android, l’occhio cade direttamente sull’ottimo Motorola Razr 5G, un prodotto che risulta essere acquistabile a 629 euro, e che rappresenta a tutti gli effetti il giusto compromesso per coloro che vogliono acquistare un foldable dalle ottime prestazioni generali.

Le altre proposte del volantino Comet spaziano su innumerevoli categorie merceologiche ugualmente interessanti, per questo motivo il nostro consiglio è di scoprire e conoscere da vicino i prezzi sul sito, ricordando che sono diversi i prodotti in vendita a meno di 400 euro, come Oppo A54s, Motorola Edge 30, Honor X7, Redmi Note 11, Galaxy A53 o anche Honor X8.