Expert stupisce ancora con una campagna promozionale di tutto rispetto, la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani su prodotti di alto livello, senza spendere cifre effettivamente folli.

Il volantino che potete trovare elencato direttamente nell’articolo, non presenta differenze sostanziali da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che l’accessibilità è garantita in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, sul quale è possibile fare affidamento per la consegna a domicilio (purtroppo a pagamento).

Expert: ecco quali sono i prezzi più bassi

Ottime notizie per tutti gli utenti, con Expert è davvero facile pensare di accedere ad una campagna promozionale di alto livello, con prezzi economici sui migliori prodotti in circolazione. Sono disponibili innumerevoli smartphone economici, anche di fascia particolarmente elevata.

Il brand Samsung è come al solito maggiormente coinvolto nella campagna, troviamo il Galaxy S22 in promozione a soli 699 euro, passando anche per il foldable più amato, il Galaxy Z Flip3, disponibile a 599 euro, oppure il più recente ed economico Galaxy S21 FE a soli 449 euro.

Non manca anche un brevissimo riferimento al mondo Apple, con la proposta di iPhone 11, disponibile all’acquisto a soli 549 euro. Tutte le altre offerte del volantino Expert le trovate raccolte direttamente online sul sito ufficiale, dove sarà anche possibile completare l’acquisto senza difficoltà; come anticipato, attenzione alle spese di spedizione, potrebbe essere richiesto pagarle per ricevere la merce a domicilio (senza vincoli o limiti di spesa).