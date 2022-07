Siccità e bollette altissime: ecco 20 consigli per risparmiare secondo l'ENEA

Che l’acqua non dovrebbe essere sprecata, questo dovrebbe essere un principio basilare sul quale tutti dovrebbero fondarsi. L’emergenza idrica che si sta vivendo soprattutto in Italia, è contraddistinta come la peggiore in assoluto negli ultimi 10 anni, la quale vede un periodo di siccità ormai prolungato.

Proprio per rendere la gestione dell’acqua sostenibile nel migliore dei modi, evitando quindi sprechi che potrebbero ritorcersi anche sulle bollette, l’ENEA ha sviluppato una guida con 20 punti fatti di suggerimenti e buone pratiche. Ci sono dunque tutti gli errori da evitare ma anche diverse soluzioni e tecnologie che possono portare ad un risparmio sia energetico che idrico soprattutto all’interno del proprio ambiente domestico.

Siccità: la guida dell’ENEA per risparmiare e non sprecare acqua