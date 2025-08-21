Super offerta WINDTRE: 200 GIGA 5G a 9,99 €!

Navigare sul web, guardare video in streaming o scaricare file pesanti senza pensieri: tutti lo vogliamo, ma non sempre è così semplice trovare un piano telefonico che riesca a conciliare velocità, copertura e convenienza. E qui entra in gioco WINDTRE, che punta tutto sulla semplicità e sulla massima performance. Con questa offerta, puoi avere ben 200 GIGA da utilizzare alla massima velocità disponibile, con connessione 5G fino a 2 Gbps. E se viaggi spesso in Europa, niente panico: ci sono anche 12,6 GIGA extra per navigare senza limiti all’interno dell’Unione Europea.

Connettività senza compromessi: l’offerta 5G di WINDTRE a 9,99 €

Non si tratta solo di traffico dati: minuti illimitati e 50 SMS ti permettono di rimanere sempre connesso senza preoccupazioni. La SIM viene spedita gratuitamente in tutta Italia e se preferisci, puoi avere subito la tua eSIM attiva, senza nemmeno uscire di casa. Con attivazione veloce tramite SPID o CIE e numero disponibile entro 48 ore, tutto è pensato per rendere la vita più facile. Se avevi credito residuo sulla vecchia SIM, niente paura: viene trasferito automaticamente sulla nuova, così non perdi nulla.

E la velocità non è tutto: WINDTRE copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, con un’infrastruttura all’avanguardia. Quindi, che tu sia in città o in viaggio, puoi contare su una connessione stabile e veloce. E se sorgono dubbi, l’assistenza è sempre a portata di mano: puoi recarti in uno dei 3.500 negozi, chiamare gratuitamente il 159 oppure usare l’app WINDTRE, premiata dagli utenti con un punteggio di 4,3 su 5. Attraverso l’app puoi controllare e personalizzare la tua offerta in pochi click, senza complicazioni.

Ma non finisce qui: grazie a WINDAY ogni giorno puoi ricevere sconti e regali dai brand più famosi, ottenere il 10% dei tuoi acquisti su Amazon.it come traffico telefonico e partecipare a concorsi, giochi e divertimento. Insomma, WINDTRE non propone solo una SIM: propone un’esperienza completa, pensata per chi vuole essere sempre connesso senza compromessi, risparmiando tempo e senza rinunciare a nulla.

Con soli 9,99 euro al mese e attivazione gratuita, questa offerta sembra davvero fatta su misura per chi vuole il massimo dalla propria connessione senza perdere ore a capire tariffe complicate o costi nascosti. Alla fine, tutto ciò che serve è una connessione veloce, chiara e affidabile: WINDTRE sembra avere tutte le carte in regola per offrirla.