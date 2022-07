I prezzi del volantino Comet sono assolutamente scandalosi, tantissimi utenti si ritrovano a poter effettivamente scoprire di riuscire a spendere poco o niente, sull’acquisto dei migliori smartphone in circolazione, e non solo.

Gli ordini, come al solito del resto, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia di proprietà del brand, con l’aggiunta del loro sito ufficiale, dove sarà possibile fruire anche della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro.

Comet: offerte e sconti speciali

Tanti prodotti sono in fortissimo sconto nel periodo corrente, gli utenti sono felici di avere, ad esempio, la possibilità di accedere ad un Apple iPhone 13, pagandolo una cifra non superiore ai 769 euro previsti per la variante che prevede 128GB di memoria interna. Le alternative, sempre restando nella fascia alta del settore, spaziano poi anche verso modelli del calibro di Realme GT 2 Pro, disponibile a 799 euro, come anche Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale non supera i 579 euro di listino.

Gli utenti sono attratti anche dalla fascia immediatamente più economica, rappresentata alla perfezione da Galaxy A52s, in vendita a 279 euro, come Realme 9 Pro, disponibile a 299 euro, oppure Galaxy A13 a 169 euro, per finire con Galaxy A33 in vendita a 249 euro. Tutti questi sconti sono disponibili e sfogliabili direttamente sul sito ufficiale di Comet, in modo da conoscere sin da subito da vicino i prezzi bassi e le varie offerte del periodo.