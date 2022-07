Ogni mese per tutti gli abbonati ai vari servizi di Xbox, come Xbox Game Pass, vengono offerti gratuitamente senza costi aggiuntivi diversi videogiochi di rilievo. Pochi giorni fa, il colosso Microsoft aveva rivelato ufficialmente i titoli offerti durante la prima metà di luglio 2022. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha rivelato anche i titoli disponibili a partire dalla seconda metà del mese.

Microsoft annuncia i videogiochi inclusi con Xbox Game Pass durante la seconda metà di luglio

Soltanto pochi giorni fa erano stati svelati in veste ufficiale i videogiochi inclusi nell’abbonamento di Xbox Game Pass a luglio 2022. Come già accennato, in queste ultime ore Microsoft ha annunciato ufficialmente anche i titoli che saranno inclusi nell’abbonamento a partire dalla seconda metà del mese.

In particolare, si tratta di ben sei nuovi titoli in arrivo sul catalogo e che saranno disponibili sia su console, sia sul cloud sia su PC. Tra questi, spicca ad esempio il videogioco Watch Dogs 2, in arrivo il prossimo 19 luglio 2022. Ecco qui di seguito tutti i titoli in arrivo.

• As Dusk Falls – Cloud, console e PC – 19 luglio

• Ashes of the Singularity: Escalation – PC – ID@Xbox – 19 luglio

• Watch Dogs 2 – Cloud, console e PC) – 19 luglio

• MotoGP 22 – Cloud, console e PC – 21 luglio

• Torment: Tides of Numenera – Cloud e console – 21 luglio

• Inside – Cloud, console e PC – ID@Xbox – 29 luglio

Vi ricordiamo però che a partire dal 31 luglio 2022 alcuni titoli abbandoneranno per il momento il catalogo di Xbox Game Pass. Tra questi, ci saranno i videogiochi Omno, Raji: An Ancient Epic, Lumines Remastered, Katamari Damacy Reroll e Dodgeball Academia.