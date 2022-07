Durante il prossimo IAA Transportation (la più importante fiera mondiale per la mobilità, i trasporti e la logistica) uno dei principali interventi sarà tenuto da Volvo Trucks. L’azienda presenterà la propria visione per i prossimi anni toccando due temi estremamente importanti.

mobilità elettrica al fine di azzerare le emissioni di sostanze nocive. Il secondo, non certo per importanza, è la volontà di raggiungere gli zero incidenti. Volvo Trucks sta lavorando sodo per poter Il primo è certamente quello dellaal fine di azzerare le emissioni di sostanze nocive. Il secondo, non certo per importanza, è la volontà di. Volvo Trucks sta lavorando sodo per poter raggiungere questi obiettivi attraverso i propri veicoli pesanti.

la gamma di camion elettrici prodotta dal brand svedese è la più vasta nel settore. L’occasione della IAA Transportation sarà importante anche per mostrare direttamente i mezzi attraverso i quali l’azienda sta operando. Infatti, si tratta di un unto di forza non indifferente in quanto

Volvo Trucks conferma il proprio impegno nel raggiungere le zero emissioni e garantire sempre la massima sicurezza stradale

sono in listino cinque modelli diversi, di cui tre per applicazioni pesanti e due per impieghi medi. Per i clienti, inoltre, sono presenti soluzioni specifiche volte a migliorare la gestione dei veicoli e Attualmente, di cui tre per applicazioni pesanti e due per impieghi medi. Per i clienti, inoltre, sono presenti soluzioni specifiche volte a migliorare la gestione dei veicoli e ottenere sempre il massimo

Come confermato da Roger Alm, presidente di Volvo Trucks: “Insieme ai nostri committenti, e ai loro clienti, stiamo percorrendo un cammino verso le emissioni zero. Non vediamo l’ora di presentare i nostri fantastici camion e servizi, che consentiranno ai trasportatori di ridurre l’impatto di CO 2 senza rinunciare alla competitività della propria azienda. Qualunque sia la trasmissione – elettrica, benzina o diesel – offriamo soluzioni in grado di aumentare l’efficienza energetica e di ridurre l’impronta climatica“.

sistema di monitoraggio degli angoli ciechi sui propri veicoli pesanti. Gli autisti potranno ricevere segnalazioni visive e sonore quando pedoni e ciclisti entrano negli angoli ciechi durante le manovre. In questo modo si potranno Entrando più nello specifico nella sicurezza stradale, Volvo Trucks ha già annunciato l’introduzione di un nuovo. Gli autisti potranno ricevere segnalazioni visive e sonore quando pedoni e ciclisti entrano negli angoli ciechi durante le manovre. In questo modo si potranno evitare spiacevoli incidenti