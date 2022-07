A partire dallo scorso 12 luglio 2022 l’operatore Vodafone Italia ha deciso di rinnovare la propria iniziativa denominata Happy, che torna ad utilizzare dopo alcuni anni il sistema dei “Sorrisi”.

L’operatore infatti premia i clienti in base agli anni passati in Vodafone, al numero di linee e servizi attivi e ad altre azioni. Attraverso i Sorrisi si possono provare a vincere ricariche telefoniche ed altri premi in palio ogni mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone rilancia l’iniziativa Happy

Il programma gratuito Vodafone Happy si è aggiornato a partire dalle ore 10:00 di questa mattina, quando sull’app My Vodafone è comparso in home page il nuovo banner dedicato con il conteggio dei sorrisi, che una volta cliccato reindirizza alla sezione del nuovo Vodafone Happy. La nuova versione del programma gratuito Vodafone Happy prevede un concorso misto a premi, sia in modalità instant win, cioè con possibilità di conoscere subito se la giocata è vincente o meno, che con un regalo assicurato ogni mese, attualmente valido fino al 30 Settembre 2022, salvo eventuali cambiamenti.

Inoltre, come avveniva anche in precedenza con Happy Friday, rimarrà l’iniziativa settimanale che ogni Venerdì permette di ottenere offerte e codici sconto su alcuni brand, ma con modalità diverse. Nello specifico, se con Happy Friday il regalo era riscattabile esclusivamente durante la giornata di Venerdì, con l’iniziativa settimanale del nuovo Vodafone Happy ogni Venerdì verrà offerto uno sconto in partnership che sarà però riscattabile tutti i giorni della settimana fino al Venerdì successivo, quando il regalo settimanale si aggiornerà.

In questo momento, ad esempio, è ancora possibile riscattare fino ad oggi 14 luglio 2022 il regalo dell’ultimo Happy Friday di Venerdì 8 Luglio 2022, cioè lo sconto cashback su Booking. Con questa novità attualmente non viene più utilizzata la denominazione Happy Friday.