Xiaomi è una delle aziende più famose e che hanno riscosso un enorme successo soprattutto per i suoi smartphone di fascia media dotati di un elevato rapporto tra qualità e prezzo. Tra alcuni best buy del marchio c’è il Redmi Note 11S, il quale è al momento disponibile sul noto store di Amazon ad un prezzo imperdibile.

Xiaomi Redmi Note 11S ad un prezzo imperdibile sullo store di Amazon

Il colosso dell’e-commerce Amazon proporrà a breve tanti prodotti in offerta in occasione dell’evento del Prime Day 2022. Nonostante questo, l’azienda sta già proponendo con sconti notevoli diversi prodotti tech e non solo.

Tra questi, come già accennato in apertura, c’è uno dei best buy del produttore cinese Xiaomi. Si tratta di Redmi Note 11S, un dispositivo di fascia media dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ora, però, sullo store online è possibile acquistarlo con uno sconto di circa il 30%. Nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo, lo smartphone è proposto ad un prezzo scontato di 207,55 euro contro gli iniziali 299,99 euro. Si tratta in particolare del modello con taglio di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno nella colorazione Graphite Gray.

Vi ricordiamo che Redmi Note 11S può vantare la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici con refresh rate da 90Hz. Oltre a questo, è presente il processore MediaTek Helio G96 con diversi tagli di memoria a supporto e il comparto fotografico è costituito da una quad camera posteriore con un sensore fotografico principale da ben 108 MP.