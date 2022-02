La nuova serie di smartphone a marchio Redmi ha da poco fatto il suo debutto ufficiale sul mercato europeo e anche nel nostro paese con numerosi modelli. Tuttavia, sembra che il produttore cinese Xiaomi abbia intenzione di presentare una nuova variante del Redmi Note 11S dotata questa volta del supporto alla connettività 5G.

Xiaomi potrebbe annunciare una nuova versione di Redmi Note 11S con supporto alle reti 5G

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti un nuovo smartphone del produttore cinese Xiaomi. Come già accennato, sembra che l’azienda abbia intenzione di presentare una nuova versione del Redmi Note 11S. Quest’ultima, in particolare, dovrebbe distinguersi dalla versione attuale per la presenza del supporto alle reti di quinta generazione.

Questa versione è stata avvistata nei database IMEI con il numero di modello K16B, il quale è piuttosto simile a quello di altri modelli 5G di altri marchi tra cui Poco. L’attuale modello presente sul mercato mobile dispone sotto al cofano del processore MediaTek Helio G96 il quale è in grado di supportare la sola rete 4G. Immaginiamo quindi che l’azienda sostituirà quest’ultimo con un SoC con modem 5G, magari uno dei nuovi SoC MediaTek Dimensity.

Il resto della scheda tecnica non dovrebbe invece subire variazioni. Vi ricordiamo che Redmi Note 11S monta sul fronte un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.43 pollici di diagonale e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il comparto fotografico è invece costituito da quattro fotocamere posteriori con un sensore fotografico principale da 108 MP.