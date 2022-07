Ortur è una delle aziende più attive e note nel settore delle macchine ad incisione. Uno dei suoi ultimi prodotti si chiama Ortur Laser Master 3, una delle macchine ad incisione più potenti ed è attualmente disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato decisamente interessante.

Ortur Laser Master 3: la nuova macchina ad incisione ad un prezzo scontatissimo

Il noto brand Ortur sta proponendo in questi giorni in offerta uno dei suoi ultimi prodotti di punta. Come già accennato, stiamo parlando della nuova Ortur Laser Master 3, una macchina ad incisione molto potente ma allo stesso tempo silenziosa. Quest’ultima è infatti in grado di erogare una potenza di taglio massima di ben 10W, raggiungendo fino a 20.000 mm/min.

Dal punto di vista dimensionale, ci troviamo di fronte ad un prodotto compatto, con un peso di soli 235 grammi. La macchina è inoltre in grado di incidere una vastità di tipologie di prodotti. Tra questi, è ad esempio possibile incidere addirittura il legno fino a 2 centimetri, ma è possibile incidere anche il metallo, l’acrilico e la pelle. Il suo utilizzo è molto semplice ed intuitivo ed è possibile utilizzarla al meglio anche tramite l’apposita applicazione presente sia sul Play Store sia sull’App Store.

Il prezzo iniziale di Ortur Laser Master 3 è di 709 euro. Tuttavia, come già detto, è possibile acquistarla su diversi store ad un prezzo decisamente super, ovvero 614,99 euro. Sul sito ufficiale dell’azienda a questo link è acquistabile con il codice sconto OLM3PRESALE. Sullo store Madethebest è invece acquistabile a questo link con il codice sconto LM3ZB100. Sullo store Sinsimall, infine, è acquistabile a questo link con il codice sconto NEW.