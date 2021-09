Ortur Laser Master 2 Pro è il nuovo incisore laser presentato dalla nota azienda del settore. Si tratta di un prodotto dalle elevate performance, con un’ottima precisione e soprattutto con un rapporto tra qualità e prezzo davvero notevole. Al momento, è inoltre possibile acquistarlo con diversi sconti.

Ortur Laser Master 2 Pro: ecco in sconto il nuovo incisore laser dell’azienda

L’azienda ha da poco presentato il suo nuovo incisore laser. Ortur Laser Master 2 Pro, in particolare, è un prodotto di fascia alta ed è dotato di ottime caratteristiche tecniche e che garantiscono delle performance davvero ottimali. Le incisioni effettuate hanno un livello di precisione davvero elevato e questo è dovuto alla presenza di uno spot molto piccolo pari a soli 0,08X0,15 millimetri. Il modulo laser è invece fornito della tecnologia FAC (con una potenza massima di 40W) e a governare il tutto troviamo la scheda madre OLM-PRO-V10 (con circuito a 32 bit MCU +24V).

Oltre alla precisione, il nuovo incisore laser può contare sulla propria versatilità. È infatti in grado di incidere numerose superfici differenti, tra le quali acciaio inossidabile, legno, vetro, metallo, cibo, ceramica, pietra, cover di smartphone, compensato, pelle sottile, carta, acrilico e metallo placcato. Tra le altre caratteristiche del nuovo incisore laser dell’azienda vi è poi la velocità. Nonostante l’elevata precisione, infatti, i tempi di incisione sono piuttosto rapidi. Il firmware garantisce infatti una velocità di incisione pari a 10000 mm/min.

Il tutto è poi contornato da un’ottima costruzione del prodotto, con un occhio di riguardo alla sicurezza. Il telaio è infatti realizzato in lamiera in metallo pieno e profili in alluminio ed è molto semplice da assemblare. Dal punto di vista della sicurezza, troviamo diverse accortezze. Tra queste, è presente una schermatura che protegge gli occhi dai raggi laser e non mancano diversi sistemi di protezione. La macchina, ad esempio, è dotata di un pulsante di emergenza che se premuto blocca tutto il funzionamento.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Ortur Laser Master 2 Pro è acquistabile sul sito dell’azienda al seguente link ad un prezzo di 393,29 euro con il codice sconto ORTURPRO ma non solo. L’incisore laser è infatti acquistabile anche sullo store Aliexpress con spese di spedizione gratuite ai seguenti link: