Huawei si prepara a lanciare una nuova versione della sua serie Nova. I due device, noti come Huawei Nova 10 e Huawei Nova 10 Pro, dovrebbero essere rilasciati a luglio. In precedenza abbiamo visto alcuni rendering e dettagli cruciali. Oggi abbiamo una grossa perdita che conferma il design del dispositivo nella sua interezza così come alcune delle specifiche. I dispositivi avranno una sfilza di tonalità e il famoso logo Nova di Huawei, come è consuetudine.

Huawei Nova 10 Pro è uno smartphone un po’ più lungo con un’isola della fotocamera che sporge. Huawei Nova 10 ha un design simile, è disponibile in una varietà di colori ed è chiaramente un modello più piccolo. Oltre alle foto dal vivo, il leak include alcune specifiche tecniche.

Nova 10 e 10 Pro dovrebbero essere rilasciati a luglio

Huawei Nova 10 Pro sarà dotato di un display OLED da 6,78 pollici con una risoluzione Full HD+ di 2.652 x 1.200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il SoC Qualcomm Snapdragon 778G con 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna alimenta il dispositivo.

Vale la pena notare, tuttavia, che questa è la versione 4G dello Snapdragon 778G, poiché Huawei non ha ancora rilasciato un telefono 5G. Il device verrà lanciato con Harmony OS 2 e sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 100 W. Quando il telefono verrà rilasciato, molto probabilmente verrà fornito con HarmonyOS 3.

Il telefono sfoggia una fotocamera principale da 50 MP, uno sparatutto ultrawide da 8 MP e un sensore di profondità di apertura 2,4. Il dispositivo è uno dei pochi sul mercato ad avere un foro a forma di pillola con due fotocamere. Sfoggia uno sparatutto primario ultrawide da 60 MP e una fotocamera secondaria per ritratti con una risoluzione di 8 MP.

Huawei Nova 10 vanta un display Full HD+ da 6,67 pollici con una risoluzione di 2.400 × 1.080 pixel. Ha anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Utilizza lo stesso processore Snapdragon 778G. Inoltre, il dispositivo offre fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

I due dispositivi dovrebbero essere rilasciati a luglio, quindi ci aspettiamo ulteriori perdite nei prossimi giorni.