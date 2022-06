Apple Watch offrirà una nuova possibilità grazie all’applicazione WatchTube. Fino ad ora Google non ha reso disponibili app come YouTube o simili sugli smartwatch Apple rendendo impossibile guardare video se non facendo ricorso a un iPhone. La nuova piattaforma dovrà semplicemente essere installata per poter poter essere utilizzata. Ogni utente potrà così accedere e guardare i video che desidera direttamente dal proprio smartwatch.

WatchTube: ecco come guardare video su Apple Watch!

A svelare la nuova piattaforma per le riproduzione di musica e video e renderla nota è il portale 9to5mac, che ne descrive il funzionamento rivelando la presenza di ben quattro sezioni: Impostazioni, Home, Ricerca e Libreria. I video da visualizzare potranno essere inoltre scelti in base alla categoria di appartenenza, proprio come previsto su YouTube.

I risultati ottenuti dagli utenti dopo la ricerca su WatchTube saranno identici a quelli presentati da YouTube e anche la grafica dell’app sarà molto simile. Ognuno avrà la possibilità di sfruttare tastiera o dettatura vocale per ricercare i video da vedere così da poter usufruire di un servizio pratico e utile senza alcun ricorso a dispositivi esterni.

La funzionalità più interessante non è ancora disponibile ma è stata già annunciata dagli sviluppatori. WatchTube prossimamente permetterà di ascoltare musica come su YouTube attraverso la modalità solo audio. Il display di Apple Watch, dunque, potrà essere bloccato senza dover rinunciare all’ascolto di un brano musicale. Una modalità solo audio non è offerta YouTube che non consente la riproduzione se non con display attivo ed effettivo utilizzo dell’applicazione.