Negli ultimi giorni, YouTube Music ha implementato il supporto per la funzione di suggerimenti multimediali di Android 12 a un pubblico più ampio. Questa funzione mostra in modo visibile gli album e le playlist recenti in modo che gli utenti possano iniziare la riproduzione rapida del contenuto.

Dopo aver accoppiato correttamente un dispositivo audio, come le cuffie o un altro sistema di altoparlanti, tramite Bluetooth, questi suggerimenti per la musica e altri contenuti audio verranno visualizzati immediatamente. L’icona e il nome dell’applicazione si trovano nell’angolo in alto a sinistra dello schermo e sulla destra vengono visualizzati tre brani ascoltati di recente da YouTube Music. Quando apri Impostazioni rapide, avrai accesso a un totale di sei impostazioni e la scheda compatta può anche essere visualizzata sulla schermata di blocco.

YouTube Music si aggiorna ma non per tutti

Un singolo tocco avvia immediatamente la riproduzione in background passando ai controlli In riproduzione mantenendo la posizione corrente nel menu Impostazioni rapide. Questi consigli multimediali rimarranno sullo schermo per alcuni minuti e puoi scorrere per accedervi nuovamente; tuttavia, ora verranno visualizzati dopo i controlli di riproduzione e inizierai ad ascoltare una musica diversa.

Ha un aspetto simile alla scheda “Ascolta di nuovo” che è stato recentemente rinnovato, così come il widget Material You. Puoi disattivare i consigli andando nell’app Impostazioni, selezionando Suono e vibrazione, quindi andando alla sezione Media e disattivando l’interruttore “Mostra consigli multimediali”.

Dopo aver collegato le cuffie a un dispositivo Android 12, questi consigli di YouTube Music vengono visualizzati molto regolarmente a partire da oggi. Questo aggiornamento è arrivato per una percentuale significativamente maggiore di clienti del servizio di streaming di Google rispetto al passato; anche alcuni utenti di Spotify li hanno visti.