Quando si tratta di aggiornamenti software per smartphone, Samsung è al top del gioco. Non solo l’azienda si è recentemente impegnata in quattro anni di significativi aggiornamenti Android per i suoi telefoni, superando persino i telefoni Pixel di Google, ma ha anche svolto un lavoro ragionevolmente dignitoso nel fornire effettivamente quegli aggiornamenti nei tempi previsti.

Chiunque non veda l’ora di provare Android 13 sul proprio telefono Galaxy potrebbe essere sorpreso, poiché Samsung sembra lavorare sul software One UI 5 beta. TizenHelp ha scoperto prove di una build Android 13 pre-release per il Galaxy S22 in Corea del Sud, con il numero di versione del firmware S906NKSU2ZVF6.

Galaxy S22, Samsung sta lavorando a One UI 5 beta

Non abbiamo sentito nulla di ufficiale riguardo a un programma beta, né nel mercato interno di Samsung né in altre regioni, ma questa storia è coerente con le voci precedenti secondo cui Samsung potrebbe iniziare il beta test di One UI 5 a luglio. Supponendo che tutto vada come previsto, un programma beta pubblico per Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra potrebbe iniziare già il prossimo mese, seguito da ulteriori flagship.

Se il programma beta inizia prima questa volta (la beta di One UI 4 l’anno scorso è iniziata a settembre), dovremmo ottenere versioni stabili prima del normale, anche se dovremo aspettare e vedere su questo. Android 13 è ancora in fase di sviluppo; la Beta 3 è stata appena rilasciata e dovremmo ottenerne almeno un altro il mese prossimo prima che la versione finale di Android 13 diventi stabile.

Siamo curiosi di vedere cosa ha in serbo Samsung per Android 13 e tutti i segnali indicano un’attesa più breve del solito.