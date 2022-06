Nel corso delle prossime settimane il produttore Motorola presenterà alcuni nuovi tablet sul mercato. Uno di questi sarà il nuovo Motorola Moto Tab G62 e sarà distribuito sia in versione Wi-Fi sia in versione con connettività 4G LTE. Entrambi questi modelli, in particolare, sono stati da poco avvistati su Google Play Console.

Motorola Moto Tab G62: nuovo tablet in arrivo sia Wi-Fi sia LTE

Fra uno dei prossimi tablet a marchio Motorola ci sarà il nuovo Motorola Moto Tab G62. Quest’ultimo, come già accennato, è stato avvistato sul sito web Google Play Console sia nella sua versione con solo Wi-Fi sia nella sua versione con connettività 4G LTE e sono al momento noti con i numeri di modello XT2261-1 e XT2261-2.

Entrambi saranno dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato. Dal sito di Big G, è emerso che a bordo della versione Wi-Fi ci sarà il soc Snapdragon 678, mentre nella versione con connettività 4G LTE sarà presente il processore Snapdragon 665. Non sappiamo come mai Motorola abbia deciso di adottare questi processori, dato che risalgono ormai al 2019 e al 2020.

In ogni caso, si tratta di processori comunque più prestanti rispettato a quello presente a bordo dello scorso Motorola Moto Tab G20. Su quest’ultimo, infatti, è presente il soc MediaTek Helio P22T. Dal sito web Google Play Console, è comunque emerso che a bordo ci sarà come software Android 12 e ci saranno 4 GB di memoria RAM. Il display, infine, avrà una risoluzione pari a 1200 x 2000 pixel e con una densità di 240 ppi.