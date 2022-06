Iliad sancisce una nuova stagione per la sua proposta commerciale in Italia. Il provider francese ha messo in campo per tutti gli abbonati una serie di ricche tariffe low cost, tra cui la migliore per convenienza in dati e costi è la Flash 100.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La convenienza della Flash 100 non si valuta solo in costi da ribasso e consumi illimitati, ma anche grazie a tre servizi a costo zero.

I clienti in primo luogo potranno accedere a telefonate senza limiti verso l’estero. Sempre gli abbonati del gestore francese potranno comunicare con tutti gli amici e i parenti in giro per il mondo senza spese aggiuntive, con la possibilità di chiamare in ben sessanta nazioni in giro tra i vari continenti.

La seconda novità per i clienti di Iliad è la segreteria telefonica. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa.

La novità certamente più interessante per gli abbonati di Iliad è quella per la tecnologia 5G. Gli utenti del gestore francese potranno navigare senza limiti in rete con le velocità massime senza spese aggiuntive rispetto alla ricaricabile di riferimento.