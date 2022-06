Carrefour riesce sicuramente a far sentire la propria voce con una campagna promozionale assolutamente interessante, arricchita con prezzi bassi e convenienti, ma sopratutto la possibilità di accedere a prodotti quasi gratis.

Il volantino è sicuramente una delle migliori soluzioni del periodo, sopratutto in termini di accessibilità generale, in quanto al giorno d’oggi gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente, in modo da avere la possibilità di accedere ad ottimi prodotti, senza spendere poi così tanto.

Carrefour: tutti gli sconti più pazzeschi di oggi

All’interno del volantino attuale, troviamo più che altro una importante riduzione su uno smartphone marchiato Samsung, venduto alle più normali e classiche condizioni: no brand e garanzia della durata di 24 mesi (da esercitare sempre nella medesima location d’acquisto). Il modello in questione è l’ottimo Samsung Galaxy A02s, un prodotto di fascia bassa, oggi disponibile a 119 euro.

La scheda tecnica rispecchia alla perfezione la fascia di appartenenza, garantendo l’accesso ad una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel, display IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna espandibili ed una batteria da 5000 mAh, perfetta per godere di una autonomia ben superiore alle più rosee aspettative.

L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato in esclusiva nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale. I dettagli del volantino li trovate qui.