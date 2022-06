L’ultimo aggiornamento di Microsoft, che è stato rilasciato il 16 giugno, sta già causando problemi per alcuni PC. Secondo un post ufficiale Microsoft trovato da Windows Central, la funzionalità dell’hotspot Wi-Fi su alcuni PC non funziona correttamente a causa dell’aggiornamento di Windows 11 KB5014697. Quando si opera come host hotspot per altri dispositivi, alcuni sistemi che eseguono l’aggiornamento perdono la connessione a Internet.

L’azienda sta ora lavorando a una soluzione permanente, ma nel frattempo è disponibile la seguente soluzione alternativa: “È possibile disabilitare la funzionalità dell’hotspot Wi-Fi per risolvere il problema e ripristinare la connettività Internet sul dispositivo host.”

Windows 11 si prepara ad un’ulteriore aggiornamento

Tuttavia, fino a quando non sarà disponibile una soluzione per questo problema, la scelta migliore potrebbe essere eliminare completamente l’aggiornamento. Dalla sua prima versione nell’ottobre 2021, Windows 11 è stato afflitto da una serie di problemi. Alcuni sono piccoli fastidi, come Windows 11 privo della barra di ricerca di Windows 10, mentre altri sono grossi problemi, come il sistema operativo fornito a PC meno recenti che non soddisfano i requisiti di sistema.

Poi ci sono le principali falle di sicurezza, due delle quali sono un precedente aggiornamento che ha penetrato i programmi antivirus e una serie di vulnerabilità zero-day che gli hacker hanno dimostrato essere altamente sfruttabili.

Dato che Windows 11 è impopolare tra i giocatori e che più utenti utilizzano ancora Windows XP rispetto a Windows 11, sembra che Microsoft stia lottando per conquistare nuovi clienti. Questo è qualcosa che deve affrontare se vuole continuare a spingere affinché tutti utilizzino il suo sistema operativo più recente.