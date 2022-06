Iliad sul suo sito ufficiale detiene davvero numerose promozioni interessanti, soprattutto quelle che riguardano la mobilità. Infatti, prima di presentare le solite soluzioni che tutti ormai conoscono, bisogna rendere noto che fino al prossimo 12 luglio è di nuovo disponibile la promo con 300 giga di connessione dati.

Il prezzo della promozione è di soli 13,99 € al mese e durerà per sempre. Inoltre ricordiamo che la connessione massima predisposta da questa offerta è il 4G+.

Iliad: ecco anche l’offerta in fibra ottica insieme alla vecchia promo da 120 giga con il 5G gratis, i dettagli

Iliad possiede sul sito ufficiale due promozioni oltre a quella appena descritta. Stiamo parlando di quella in fibra ottica che costa 15,99 o 23,99 € al mese in base a se si è clienti sullo smartphone o meno. Ricordiamo che la promo permette di avere tutto senza limiti e la connessione fino a 5 gigabit in fibra.

L’altra Promo è quella che tutti conoscono, ovvero quella che costa solo 9,99 € al mese per sempre. Ci sono addirittura 120 giga disponibili con la connessione 5G in regalo, oltre ai minuti e agli SMS gratis illimitati.

Ricordiamo che le promozioni di Iliad si basano su un principio fondamentale, il quale non prevede alcun tipo di rimodulazione.infatti sul sito ufficiale del gestore è possibile leggere le parole che potete trovare proprio qui in basso:

“Le nostre offerte sono così come le vedi:

a tariffa garantita, senza vincoli e senza costi nascosti.

Generose. Chiare. Trasparenti. Senza Sorprese.

Con iliad paghi solo quello che scegli e rimani fino a quando vuoi.”