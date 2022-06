Sneakers: le scarpe più attese di giugno valgono una fortuna, le app per acquistarle

Il mercato che gira intorno le scarpe risulta uno dei più prolifici di sempre se si pensa alla grande attività dei rivenditori che al giorno d’oggi prendono il nome di resellers. Questi non fanno altro che acquistare e vendere sneakers, le cosiddette scarpe sportive o da ginnastica che tanto fan gola ai giovani ma non solo.

Da diversi anni infatti anche il pubblico più in là con l’età si sta interessando a quello che è il fenomeno più in hype del momento. Le sneakers di Nike, Adidas o magari in collaborazione tra gli appena citati marchi ed altri brand di moda, portano le persone a sperare di acquistarne un paio per poterlo indossare o semplicemente per poterlo rivendere ad un prezzo talvolta anche quintuplicato. Ci sono infatti delle scarpe molto particolari che acquisiscono valore subito dopo la loro uscita. Se risulterete tra i fortunati ad ottenerle mediante le varie applicazioni e tramite i sorteggi ordinari, potrete acquistare al prezzo base.

Sneakers in uscita a giugno: ecco le migliori e come provare a prenderle

Sono davvero tante le scarpe che dovrebbero venire fuori proprio durante questo mese di giugno.

Le prime sono le Air Jordan 6 Retro Midnight Navy, le quali arriveranno mediante l’app SNKRS proprio oggi 15 giugno alle 9:00. Magari, anche se è tardi, siete ancora fortunati a trovarne un paio. Costano 199,99 euro.

Il 17 giugno arriveranno poi le Air Jordan 4 Blank Canvas, sempre sulla stessa app e sempre allo stesso orario. Prezzo di vendita: 219,99 euro.

Venerdì e sabato invece è il momento delle Nike SB Dunk Low, con il modello Bleached Coral e poi Blue Raspberry. Prezzo 99,99 euro. App sempre su SNKRS.