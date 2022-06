Jaguar difettose: tantissime auto in assistenza dopo alcuni guasti

Anche un marchio Premium come quello Jaguar non sarebbe per nulla esente da difetti secondo gli automobilisti. Coloro che avrebbero acquistato le auto durante gli scorsi anni avrebbero ravvisato più problematiche di quelle che sicuramente si aspettavano.

Più volte si è sentito di auto di Jaguar in assistenza, fortunatamente in alcuni casi in garanzia così da non far perdere soldi di spese ai clienti. Nei forum si accumulerebbero tantissime rimostranze, le quali fanno specie visti anche i problemi e la loro natura.

Jaguar: con queste problematiche il marchio rischia di essere subissato di critiche

Queste sono solo alcune delle lamette che abbiamo raccolto dai Forum e che ci hanno segnalato:

“Buonasera a tutti.

Dopo poco più di 2 anni (meno male che l’auto è sempre in garanzia) ieri mi si è rotta la turbina. L’auto è dal concessionario e ne avrà per una decina di giorni.

Qualcuno ha avuto lo stesso problema?”

Sono quindi davvero tanti coloro che hanno avuto il solito problema, ovvero la rottura della turbina del motore sulla loro Jaguar F-Pace. Ecco le parole di un automobilista:

Un altro possessore di Jaguar F-Pace rincara la dose con il suo commento:

“ciao a tutti

ad Aprile ho avuto esattamente lo stesso problema

F-pace Sport con 125.000km in due anni e mezzo con ZERO problemi.

Improvvisamente, mentre uscivo dall’autostrada, l’auto fa rumore strano e segnala sul cruscotto “prestazioni ridotte”.

non andava piu’ di 45km/h.

Meno male che l’assistenza era soltanto a 4km. L’hanno presa subito in carico.

Rottura della turbina!!“