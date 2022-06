Jaguar: auto bellissime ma piene di difetti, i clienti si lamentano in assistenza

A tutti è capitato di alzare gli occhi, sentire magari il rombo o magari di osservare semplicemente la silhouettes perfetta dell’auto e di esclamare tutta la sua sensazione di stupore.

È semplicemente passata una Jaguar, esemplare di auto che in tutti i suoi modelli dimostra di avere una propria identità ben definita. Allo stesso tempo però, stando a quanto riferito dai possessori delle auto del noto marchio, ci sarebbero diversi problemi anche molto gravi. Non sarebbe infatti la prima volta che su un modello particolare, sarebbe stata registrata la rottura della turbina.

Jaguar F-Pace: sono diversi i modelli ad aver riportato problemi alla turbina

Quanto segue è ciò che ha riferito un possessore di Jaguar F-Pace:

“Buonasera a tutti.

Dopo poco più di 2 anni (meno male che l’auto è sempre in garanzia) ieri mi si è rotta la turbina. L’auto è dal concessionario e ne avrà per una decina di giorni.

Qualcuno ha avuto lo stesso problema?”

Sono quindi davvero tanti coloro che hanno avuto il solito problema, ovvero la rottura della turbina del motore sulla loro Jaguar F-Pace. Ecco le parole di un automobilista:

Un altro possessore di Jaguar F-Pace rincara la dose con il suo commento:

“ciao a tutti

ad Aprile ho avuto esattamente lo stesso problema

F-pace Sport con 125.000km in due anni e mezzo con ZERO problemi.

Improvvisamente, mentre uscivo dall’autostrada, l’auto fa rumore strano e segnala sul cruscotto “prestazioni ridotte”.

non andava piu’ di 45km/h.

Meno male che l’assistenza era soltanto a 4km. L’hanno presa subito in carico.

Rottura della turbina!!“