Expert accoglie all’interno dell’ultimo volantino una campagna promozionale veramente incredibile, la perfetta soluzione che riesce a convincere un numero sempre crescente di consumatori, nell’estremo tentativo di favorire l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino riparte dall’estrema disponibilità tanto apprezzata in passato, ovvero è possibile risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato in negozio, oltre al sito ufficiale. Quest’ultimo però presenta un limite importante, in quanto la spedizione presso il domicilio è sempre a pagamento, a prescindere dalla fascia raggiunta o dalla categoria selezionata.

Expert: quanti e quali sono gli sconti del momento

La campagna promozionale di Expert appare sin da subito molto interessante, e ricca di prodotti assolutamente in grado di soddisfare le esigenze e le richieste dei consumatori nazionali. I prodotti in promozione sono moltissimi, ed abbracciano la fascia alta della telefonia mobile, come ad esempio Galaxy S21 FE, il migliore per rapporto qualità/prezzo, in vendita a 499 euro, oppure Oppo Find X3 Neo a 449 euro, per salire poi verso i modelli decisamente più costosi.

In questo caso risultano essere acquistabili i vari Apple iPhone 13 Pro Max, il cui prezzo si aggira sui 1349 euro, senza dimenticarsi dell’ottimo Samsung Galaxy Z Flip3, il foldable più amato e richiesto dell’ultimo periodo, in vendita a soli 749 euro. Rientrando in fasce maggiormente alla portata, ecco arrivare anche Oppo A94, Realme GT Neo 2, Realme C21, TCL 30Se, Redmi Note 11s e similari.