Fiat: continui problemi segnalati anche dagli automobilisti, molte auto spesso guaste

Fiat è una delle case automobilistiche più consultate quando bisogna acquistare una nuova auto, ma sono tante le lamentele. Da diversi mesi infatti gli automobilisti stanno mettendo al vaglio diverse problematiche che si proporrebbero sui veicoli del celebre marchio italiano.

Fiat: ecco l’elenco di alcune problematiche e le parole di un nostro lettore che ha voluto integrare il discorso

Questa volta il pacchetto di problemi, tra difetti e mancanze varie, elencati da un automobilista proprietario di una Fiat TIPO da 120CV, sarebbe ben nutrito. Questo il suo commento:

“PROBLEMI:

– Seduta sedili posteriori non fissata (la seduta si può alzare semplicemente sollevandola); problema segnalato alla concessionaria con prospettata lettera di richiamo.

– Vibrazione del pedale freno a riposo (come se intervenisse l’ABS) dopo aver concluso la frenata ed aver rilasciato il pedale stesso; NON ancora segnalato alla concessionaria.

DIFETTI o MANCANZE:

– Gli ideogrammi dei “devio guida” (luci e tergicristalli) NON sono illuminati; di notte è necessario “andare a memoria” !

– I consumi MEDI reali sono ben lontani da quelli dichiarati sulla carta di circolazione (16 km/l reali in percorso misto contro i 23,8 km/l dichiarati, minori anche rispetto ai 19,2 km/l cittadini!).

– Mancanza luci su interno portiere

– Mancanza chiusura sportellino carburante

Un nostro lettore ci ha contattati dopo aver letto l’articolo e ha voluto integrare con un suo commento che riportiamo senza modifiche:

“Ciao ho appena letto il tuo articolo sui guasti FIAT…non ho potuto commentare non ne ho trovato la casella….i gusti sono molto di più ed anche ben pericolosi, guarda a casa però succede portandole in concessionaria…dev’essere un “caso”….tutto documentato, segnalazione ad altroconsumo e unione nazione consumatori!“