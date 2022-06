Secondo un insider di DigitalChatStation, entro la fine del 2022 saranno introdotti due flagship Snapdragon 8 di seconda generazione e nessuno dei due supporterà IP68 resistente alla polvere e all’acqua. In precedenza, DigitalChatStation ha affermato che la serie Xiaomi 13 si sta muovendo rapidamente e il device sarà realizzato in ceramica, il che implica che Xiaomi 13 (nome in codice M2) includerà la seconda generazione di Snapdragon 8 sarà il telefono Android più potente.

Lo Snapdragon 8+ sarà superato dallo Snapdragon 8 di seconda generazione. È prodotto da TSMC ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla precedente generazione di CPU Snapdragon 8+. Qualcomm ha anche presentato lo Snapdragon X70, il loro modem Snapdragon 5G di prossima generazione, che sarà alloggiato all’interno della CPU Snapdragon 8 di seconda generazione.

Xiaomi 13 potrebbe arrivare a novembre

Snapdragon X70 include nuove tecnologie come Qualcomm 5G AI Suite, Qualcomm 5G Ultra Low Latency Suite e convergenza quad-carrier. Il chip 5G sarà rilasciato entro la fine di quest’anno e seguirà la serie Xiaomi 13, che incorporerà il chip. Secondo Digital Chat Station, una nota fonte, lo sviluppo della serie di punta Xiaomi 13, soprannominata Xiaomi m2, sta procedendo piuttosto rapidamente.

La ceramica è stata utilizzata in diversi dispositivi di punta Xiaomi, tra cui Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mix 4. Per la nuova serie di device, Xiaomi utilizza ceramiche di alta qualità che passano attraverso 24 procedure tecniche. Secondo le precedenti speculazioni, lo smartphone avrebbe uno schermo con risoluzione 2K con una cornice sottile e sarà rilasciato a novembre.