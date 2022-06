Android: la lista di app a pagamento gratis contiene 30 titoli sul Play Store

Come è successo anche durante la scorsa settimana, anche questa sembra la volta buona per approfittare di una grande promozione del mondo Android. All’interno del Play Store saranno disponibili infatti solo per pochi giorni dei titoli che riguardano giochi e applicazioni a pagamento ma questa volta scaricabili totalmente gratis.

La promozione in questione riguarda tantissimi titoli interessanti, i quali potranno finire direttamente sul vostro smartphone in maniera gratuita. Chiaramente potete procedere al download direttamente dai il link che trovate proprio qui sotto nell’elenco.ricordiamo che cliccando sui collegamenti vi ritroverete direttamente alla pagina ufficiale di download.

Android: tutti questi titoli a pagamento risultano gratuiti solo per qualche giorno sul Play Store