Secondo quanto rivelato alla presentazione del keynote di apertura del WWDC 2022, Safari riceverà un nuovissimo aggiornamento quando iOS 16 verrà rilasciato il prossimo autunno. Inoltre, l’aggiornamento è reso disponibile contemporaneamente per i prodotti compatibili con iPadOS 16 e macOS Ventura. Quest’anno, i prodotti Apple riceveranno una miriade di nuove funzionalità e aggiornamenti a quelle esistenti.

L’utilizzo del browser Web di Apple rende molto più semplice che mai lavorare insieme ad altre persone. Gruppi di schede condivise è il nome della nuova funzionalità introdotta in questa versione in Safari. Gli utenti possono lavorare insieme simultaneamente su una serie di schede e visualizzare gli aggiornamenti istantanei grazie all’inclusione di questa funzionalità. Inoltre, sono in grado di condividere segnalibri e schede direttamente dal browser.

iOS 16 include diverse migliorie e novità

Ciascun gruppo di schede avrà le proprie pagine iniziali, che gli utenti potranno personalizzare selezionando uno sfondo, aggiungendo ai segnalibri aree specifiche e aggiungendo le proprie sezioni, che solo il gruppo potrà vedere e modificare.

La versione più recente di Safari include una serie di funzionalità di sicurezza aggiuntive, una delle quali è la passkey, una tecnica di accesso che può essere utilizzata al posto delle password sul Web e all’interno delle app. Poiché le credenziali non vengono mai salvate su un server web e rimangono sempre sul dispositivo, è difficile per i criminali informatici ottenerle anche in caso di violazione dei dati.

Allo scopo di eseguire l’autenticazione biometrica, la funzione passkey utilizza Touch ID e Face ID. Inoltre, il portachiavi iCloud può sincronizzare le password su diversi dispositivi, inclusi iPhone, iPad, Mac e Apple TV.