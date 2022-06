Il nuovissimo realme GT2 Pro si mostra a primo impatto per alcune delle sue caratteristiche migliori. La prima, quella che salta all’occhio è relativa al design ma non solo.

realme GT2 Pro, il design eco-friendly

Già a Barcellona era stato notato GT2 Pro per la sua zigrinatura posteriore che ricorda il foglio di carta, realizzata a biopolimeri, materiale riciclato ed ecologico che permette un risparmio di CO2. Sul back ecco anche la fibra del designer giapponese.

Lo smartphone, reso poroso dai polimeri, non scivola pur essendo grande. realme rende il suo GT2 Pro molto ben distribuito e molto sottile, semplice da utilizzare anche con una sola mano nonostante le dimensioni generose.

realme GT2 Pro, display e caratteristiche tecniche

relame è dotato di un display OLED Super Reality LTPO molto luminoso con risoluzione in 2K. La frequenza è fino a 120Hz e si dimostra molto fedele nei colori. L’ampiezza è da 6.7 pollici, mostra ottimi bianchi e il contrasto è eccezionale. Il Corning Gorilla Glass Victus rende tutto più sicuro.

Per quanto riguarda il chipset, ecco lo Snapdragon di Qualcomm, la versione 8 Gen. 1, proprio per puntare a prestazioni di massimo livello. Effettivamente lo dimostra in pieno, dando ottimi feedback in termini di prestazioni e senza riscaldarsi mai. Presenti anche 12GB di RAM e la GPU Adreno 730, caratteristiche perfette per il gaming, dove non ci ha delusi anche grazie al sistema di raffreddamento con camera a vapore in acciaio. Batteria da 5.000 mAh che gestisce la giornata in maniera ottima soprattutto senza la luminosità al suo picco massimo. Ricarica ultra rapida con la super Dart charge che permette di andare da 0 a 100 in soli 35 minuti.

Lo smartphone è molto personalizzabile pur restando sempre con una grafica pulita. Un esempio è l’Always–On display che con la funzione silouette ritratto permette di creare un Always-On stilizzato dalle proprie foto.

realme GT2 Pro si usa molto bene, è fluido, veloce e comodo ma a quanto pare nel nostro caso non esente da difetti. Più in particolare uno, quando arrivano le notifiche: in questo caso lo smartphone con più notifiche in arrivo si impunta non permettendo fluidità al sistema ma di sicuro si tratterà di un problema di tipo software.

Per quanto riguarda invece il sistema audio, il dispositivo si dimostra perfettamente equilibrato con il doppio speaker che fa egregiamente il suo lavoro.

Il comparto fotografico è davvero ricco e si può paragonare ad alcuni top di gamma, anche se non a quelli più blasonati. Proprio per questo c’è una piccola differenza di prezzo.

Comparto fotografico

Il sensore principale è un Sony 766 da 50MP stabilizzato otticamente con di fianco un grandangolo da 50MP con f/2.2 e poi con una camera microscopio che permette di ravviciniate ogni dettagli fino a 40x. Un sensore Sony 615 è quello della camera frontale da 40MP. Le foto sono davvero ottime di giorno grazie all’AI; sono nitidi, dettagliati e davvero belle per i panorami.

Di sera cambiano le prestazioni ma con la night mode gli scatti sono davvero molto buoni, nonostante il leggero rumore in zoom. Meno bene la camera grandangolare, che di notte perde molta luminosità e dettagli. Possibile scattare foto a 360° come le Action-Cam, ma ci sono anche modalità come “Strada”, “Cielo Stellato”, “Foto 3D” e molto altro. Per l’ottica microscopio si tratta semplicemente di un esercizio di stile per stupire gli amici, molto simpatica all’occhio. Bene i video anche se meno delle foto. Questi arrivano fino a 8K dando un ottimo risultato soprattutto di giorno con la stabilizzazione ottica.

Conclusioni

Prezzo non esagerato e conveniente se si pensa ai prezzi dei top di gamma attuali: realme GT2 Pro costa infatti tra i 700 e i 750 euro, costo che lo rende uno smartphone da consigliare. Per quanto riguarda invece la nostra esperienza non possiamo che restare contenti tranne qualche piccola pecca a livello software risolvibile con i prossimi aggiornamenti.