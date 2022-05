Il noto operatore telefonico WindTre ha da poco aggiornato alcune delle sue offerte mobile attivabili dagli utenti che effettuano la convergenza con un’offerta di rete fissa. In particolare, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta denominata WindTre Family New con giga illimitati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Family New: nuova offerta convergente con giga senza limiti

WindTre ha aggiornato le sue offerte mobile disponibili per chi richiede la convergenza con le offerte di rete fissa. Come già accennato, WindTre Family New è la nuova offerta mobile attivabile però soltanto su una seconda sim aggiuntiva ad una principale già attiva.

Questa offerta mobile ha un costo scontato di 7,99 euro al mese (con metodo di pagamento automatico Easy Pay) e comprende giga senza limiti (grazie alla convergenza con la rete fissa), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti. Grazie al metodo di pagamento automatico, si avrà incluso in automatico l’abilitazione per navigare con la nuova connettività 5G.

Anche con l’attivazione di questa offerta viene attivato senza costi il piano tariffario New Basic (che solitamente ha un costo di 4 euro al mese). Oltre a questo, sono inoltre attivati senza costi extra il servizio di reperibilità Ti ho cercato e la Segreteria telefonica.

Vi ricordiamo che in questi giorni l’operatore telefonico WindTre sta inoltre proponendo ad alcuni suoi ex clienti una interessante offerte di rete mobile. In particolare, si tratta di WindTre GO 100 Fire+ FMC.Questa offerta offre ogni mese 100 GB di traffico dati ma anche questi possono passare ad essere illimitati se si fa la convergenza con l’offerta di rete fissa.