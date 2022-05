Dal 2020, WhatsApp supporta le conversazioni temporanee, che consentono agli utenti di tenere determinate discussioni che svaniscono dopo una settimana senza alcun intervento da parte loro. Secondo le affermazioni di WABetaInfo, WhatsApp sta testando una funzione che consentirebbe agli utenti di impedire l’eliminazione di determinati messaggi dopo che sono stati letti.

Fornirebbe la possibilità di salvare i messaggi dalle discussioni che normalmente svaniscono una volta lette. Se qualcuno ti fornisce informazioni importanti, come un indirizzo a cui potresti voler fare riferimento in un secondo momento, questa funzione potrebbe essere utile. Questa funzionalità è stata menzionata in una versione precedente della beta di WhatsApp e l’aggiornamento più recente include l’aggiunta di una sezione che consente agli utenti di accedere ai messaggi che avevano precedentemente salvato.

WhatsApp si prepara a rilasciare una nuova funzione

Il rapporto più recente include uno screenshot che mostra l’area Informazioni di contatto, che include una sottosezione denominata ‘Messaggi conservati’. Sembra che questa sia la posizione in cui puoi visualizzare i messaggi che sono stati salvati, dopodiché avrai la possibilità di rileggerli in un secondo momento. L’immagine è stata presa da WhatsApp Web; tuttavia, la fonte di questa notizia indica che sarà disponibile anche sulle future versioni beta dell’app WhatsApp sia per Android che per iOS.

Al momento non ci sono indicazioni su quando questa funzionalità farà il suo debutto ufficiale all’interno di WhatsApp. Per questo motivo, probabilmente passerà un po’ di tempo prima che tu possa utilizzare questa funzione all’interno dell’app di chat. Nel frattempo la società sta rilasciando ulteriori aggiornamenti che mirano a migliorare l’esperienza utente e ad aggiungere funzionalità per la chat.