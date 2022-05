TIM, Vodafone, Iliad e WindTre guardano ancora ai nuovi clienti. I principali operatori in Italia per la telefonia mobile nel mese di maggio mettono a disposizione degli abbonati una serie di interessanti tariffe low cost.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per la primavera

Una prima offerta a disposizione di tutti gli utenti è la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa tariffa avranno la possibilità di sottoscrivere un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro al mese.

Vodafone ribalta la promozione di TIM con la sua ricaricabile simbolo, la Special 100 Giga. Gli utenti, in questa circostanza, si troveranno a pagare 9,99 euro al mese con un ticket composto da chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutta la rubrica e 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Iliad si oppone a TIM e Vodafone con il lancio della Giga 120. I nuovi clienti del provider francese potranno beneficiare di consumi illimitati per chiamate ed SMS con 120 Giga per internet a soli 9,99 euro al mese.

A chiudere il cerchio delle principali ricaricabili low cost della primavera c’è la WindTre Star+. In questa circostanza, gli utenti pagheranno un ticket pari a 7,99 euro al mese e riceveranno consumi illimitati per le telefonate, gli SMS ed anche 70 Giga per navigare in rete.