Il prossimo 30 maggio 2022 l’azienda cinese Honor terrà un evento di presentazione ufficiale. Durante questo evento saranno annunciati i nuovi top di gamma Honor 70 e Honor 70 Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, i due nuovi smartphone sono stati avvistati in alcune immagini dal vivo.

Honor 70 e Honor 70 Pro: i nuovi top di gamma si mostrano in queste immagini

Il noto produttore cinese Honor è ormai pronto per svelare in veste ufficiale i suoi nuovi smartphone di fascia alta. Nonostante non siano ancora ufficiali, possiamo comunque osservare il loro design grazie ad alcune immagini dal vivo emerse in rete in queste ultime ore.

Come è possibile osservare, entrambi gli smartphone godranno di un design premium, con una backcover che sembra realizzata in vetro. Sul retro, entrambi i device dispongono di tre sensori fotografici. Quelli di Honor 70 sono disposti in due zone circolari, mentre il modulo fotografico di Honor 70 Pro ha una forma leggermente differente.

Oltre alle immagini dal vivo, sono state pubblicate anche alcune immagini renders. Queste ultime ci hanno svelato il design della parte frontale, che sarà caratterizzato da ampi display curvi ai lati con cornici molto sottili e con una fotocamera anteriore posta in un piccolo foro centrale. Saranno poi disponibili almeno quattro colorazioni, tra cui nero, bianco, azzurro e verde.

Vi ricordiamo che entrambi i device apparterranno alla fascia alta del mercato. La scelta dei processori, ad esempio, dovrebbe ricadere tra i SoC Snapdragon 7 Gen 1, MediaTek Dimensity 8100 e MediaTek Dimensity 9000. Non ci resta che attendere il 30 maggio per la presentazione ufficiale.