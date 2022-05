L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Tra queste, sono state aggiunte delle novità davvero interessanti, tra cui un’offerta con ben 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho. Mobile aggiorna il suo catalogo con offerte convenienti anche con 200 GB

A partire dal 16 maggio 2022 sono disponibili tante nuove offerte di rete mobile da parte dell’operatore telefonico virtuale di Vodafone. Come già accennato, infatti, ho. Mobile ha ampliato la sua proposta con offerte ancora più convenienti.

Tra queste, ci sono alcune new entry come l’offerta ho. 9,99 200 GB. Quest’ultima propone infatti ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati sulla rete 4G di Vodafone, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di 9,99 euro al mese e non sono previsti costi di attivazione e per la scheda sim. Questa offerta è però attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile e talia Power.

Un’altra nuova offerta è la ho. 7,99 150 GB. Quest’ultima ha un costo molto basso di soli 7,99 euro al mese. Nonostante questo, offre ogni mese ben 150 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti. In questo caso, l’offerta è attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb, Kena, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile e Italia Power.