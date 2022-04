Da quando è iniziato il conflitto tra la Russia e l’Ucraina, i vari operatori telefonici italiani hanno tutti proposto diverse promozioni di solidarietà rivolte principalmente al popolo ucraino. Dopo Vodafone, ad esempio, anche l’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha deciso di proporre 1000 minuti di chiamate dall’Italia verso l’Ucraina.

Anche ho. Mobile è solidale verso l’Ucraina: proposti 1000 minuti di chiamate verso l’Ucraina per un mese

Vodafone, Iliad, TIM, WindTre e altri operatori hanno proposto diverse promozioni volte ad aiutare il popolo ucraino a comunicare con i propri cari. Come già accennato, tra i vari operatori c’è anche l’operatore virtuale ho. Mobile.

Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di proporre 1000 minuti di chiamate dall’Italia verso l’Ucraina per un mese. La promo in questione è attiva per i clienti con codice fiscale ucraino e, oltre a questo, questi ultimi potranno anche utilizzare il traffico dati in roaming senza pagare alcun costo extra.

Vi ricordiamo che anche altri operatori hanno proposto svariate iniziative. Vodafone, ad esempio, ha proposto anch’esso 1000 minuti di chiamate senza costi e giga illimitati senza costi per poter contattare tramite videochiamate i propri cari. L’operatore telefonico TIM, invece, aveva proposto tempo fa minuti di chiamate illimitati e giga senza limiti per una settimana. L’operatore telefonico Fastweb ha deciso di azzerare i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l’Ucraina. L’operatore francese Iliad, infine, ha deciso di effettuare una riduzione del 60% della tariffa voce verso fissi e mobili in Ucraina, da 0,57€/min a 0,21€/min.