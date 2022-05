Uno degli obiettivi del Gruppo Volkswagen è quello di diventare una delle case automobilistiche che comanda il settore delle auto elettriche. Nel 2022, l’obiettivo è diventato sempre più difficile da raggiungere per via dei colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento fin troppo resistenti che influenzano la produzione delle vetture nel mondo. Nel primo trimestre del 2022, il Gruppo Volskwagen è riuscita a consegnare in tutto il mondo 99.100 vetture elettriche.

Herbet Diess, CEO del Gruppo Volkswagen, ha raccontato che solamente nell’Europa occidentale gli ordini per le auto elettriche sono 300.000. Attualmente, coloro che hanno deciso di acquistare un elettrica in Europa o negli Stati Uniti dovranno necessariamente aspettare il 2023. La produzione è praticamente tutta sold out.

Il Gruppo Volkswagen vuole superare Tesla nelle vendite

Il Gruppo vuole arrivare a 700.000 auto elettriche vendute in tutto il mondo, 140.000 solamente in Cina. La brutta notizia è che, per via del lockdown dovuto all’aumento dei contagi, in Cina la consegna delle auto è decisamente rallentata. Pare, però, che per i prossimi trimestri le previsioni saranno sicuramente più rosee.

Il problema menzionato prima riguardo la catena di approvvigionamento potrebbe essere ancora molto lungo. La guerra in territorio ucraino non ha fatto altro che peggiorare gravemente la situazione, portando ad una carestia di componenti utili per costruire l’auto. Dunque, tutti i piani di produzione hanno subito delle rimodulazioni, anche piuttosto repentine.