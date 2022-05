Mentre l’iPhone pieghevole a lungo vociferato è rimasto in gran parte solo questo – una voce – sembra che qualcosa si stia muovendo finalmente ed il telefono pieghevole potrebbe essere vicino alla realtà.

Queste informazioni provengono dal sito di notizie asiatico The Elec, che ha pubblicato un articolo sulla produzione da parte di Apple di un nuovo tipo di pannello OLED. Questo modello manca di un polarizzatore, che è uno strato progettato per migliorare la visibilità dello schermo e, secondo The Elec, questa rimozione, che rende anche lo schermo più sottile, ha lo scopo di renderlo adatto ai telefoni pieghevoli.

Apple sta testando una tecnologia per il display

Questo processo di rimozione di un polarizzatore per generare schermi di telefoni pieghevoli non è nuovo; il Samsung Galaxy Z Fold 3 ne utilizzava uno e quelli di Apple sono realizzati da Samsung Display (un braccio separato di Samsung dal gruppo che produce smartphone Galaxy).

Ma questo indica che l’iPhone Flip sta per uscire? No, diremmo molto probabilmente di no. Solo perché una storia afferma che Apple sta producendo schermi pieghevoli non implica che saremo in grado di acquistare un iPhone pieghevole quest’anno. Non solo altri pezzi, come una cerniera, un corpo e componenti che si adattano alla natura di piegatura del telefono, devono essere progettati, ma non sappiamo nemmeno se questi schermi sono per il dispositivo finito.

Questo perché la fase di ricerca e progettazione, in cui vengono realizzati e valutati numerosi prototipi per determinare quale sia il migliore, è un passaggio fondamentale nella costruzione di un telefono. Molto probabilmente i nuovi pannelli saranno sviluppati per telefoni di prova che rimarranno nei laboratori Apple e non saranno mai venduti.

Tuttavia, il fatto che Apple produca display per iPhone mostra che si concentra su alcuni prototipi e non è più in fase di progettazione. Ciò è ancora in linea con la data di rilascio del 2025 dell’iPhone Flip, ma se Samsung continuerà ad avere un grande successo con i telefoni pieghevoli nei prossimi due anni, Apple potrebbe essere in grado di recuperare terreno se sta già testando la tecnologia dello schermo necessaria.