Trony rilancia la sfida ad alcuni rivenditori di elettronica del nostro paese, con una campagna promozionale che non sembra avere rivali sul territorio, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, con possibilità di spendere poco o niente su ogni acquisto.

Gli utenti che vorranno approfittare dell’ottima occasione, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili in esclusiva nei negozi fisici sul territorio nazionale, senza differenze territoriali o regionali. I prezzi sono bassi e convenienti per tutti, con possibilità di acquisto anche a tasso zero, con rateizzazione senza interessi, ma solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Trony: il volantino che tutti stavano aspettando

Scoperti da Trony nuovi sconti veramente assurdi, gli utenti sono pronti a spendere poco o niente sui nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. Molto interessante è la scelta dell’azienda di proporre al pubblico la possibilità di accedere a prezzi bassi, anche su alcuni modelli particolarmente recenti.

Questo è il caso del nuovissimo Galaxy S21 FE, ufficialmente in vendita ad un prezzo che non supera i 600 euro, e che propone ugualmente una serie di prestazioni davvero invidiabili. Coloro che invece vorranno cercare di spendere meno, accontentandosi di un prodotto più datato, potranno decidere di affidarsi al Galaxy S20 FE.

Non manca anche l’apporto del mondo Apple, in questo caso sarà possibile acquistare un eccellente iPhone 12, il cui prezzo finale di vendita si aggira sui 649 euro.