La maggior parte dei nuovi e vecchi dispositivi di punta di Samsung è stata aggiornata con successo ad Android 12 e l’azienda si sta ora concentrando sull’aggiornamento dei suoi telefoni della serie Galaxy A a questa versione più recente del sistema operativo. Poiché lo riceveranno solo coloro che sono qualificati per ricevere l’aggiornamento ad Android 12, è probabile che il tuo telefono, se ha più di due anni, non riesca ad ottenere l’aggiornamento.

Secondo l’azienda, una manciata di telefoni Samsung di fascia media, inclusi i telefoni Galaxy A42 e Galaxy A71 abilitati per 5G, hanno ricevuto aggiornamenti software nell’ultima settimana. Poche settimane dopo che il Galaxy A32 è stato aggiornato a livello internazionale, il Galaxy A32 5G ha ricevuto lo stesso trattamento negli Stati Uniti, secondo un rapporto di The Verge.

Android 12 arriva su Galaxy A32

Secondo SamMobile, l’aggiornamento sarà disponibile anche per il Galaxy A32, che non dispone di connettività 5G al momento della stesura di questo articolo. Quelli di voi che hanno incrociato le dita per questo aggiornamento specifico possono gioire poiché è attualmente in fase di implementazione in India e nei prossimi giorni sarà lanciato anche in altri paesi.

Come parte dell’aggiornamento è installata un’interfaccia utente 4.1, che aggiorna il telefono con la patch di sicurezza di aprile 2022, che è una delle più recenti rilasciate da Google, tra le altre funzionalità. Anche se si prevede che il Galaxy A32, che è stato rilasciato circa un anno fa, riceverà un aggiornamento ad Android 13, questo sarà probabilmente l’unico cambiamento significativo del sistema operativo che vedrà.