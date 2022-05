Conad, Tuodì e Carrefour: a breve i supermercati chiuderanno definitivamente

Conad, Tuodì e Carrefour abbasseranno presto le serrande lasciando un numero non indifferente di dipendenti senza lavoro. Ma d’altronde, cosa potevamo aspettarci dal 2022, un anno iniziato con il “sequel” della pandemia e l’avvio di una pericolosissima guerra? Ovviamente niente! Ecco come stanno veramente le cose.

Conad, Tuodì e Carrefour: fake news o realtà?

Nessuna notizia inventata, i supermercati in questione chiuderanno veramente, ma ci sono alcuni punti da approfondire.

Conad per esempio chiuderà, ma esclusivamente a Cognento, un comune italiano nella frazione della città di Modena. Sebbene la sua assenza si sentirà, verrà colmata dall’arrivo di un outlet chiamato Intima Moda, nato nel 1972 da un minuscolo laboratorio ed oggi diffuso in tutta Italia.

Anche la catena Tuodì, ha deciso di troncare alcune attività nel Lazio lasciando disoccupati dodici lavoratori ed altri 49 a rischio. Al momento si parla dell’apertura “delle procedure di licenziamento collettivo formalizzate in data 28 marzo dalle società Pifo srl per i punti vendita di piazza Pio XI numero 20 e via Fonteiana 59/73 per un totale di 25 lavoratori. Ed inoltre dalla società Cala srl per un totale di 24 lavoratori che operavano nei punti vendita di Via Casalina e via Montecompatri”.

Carrefour invece ha chiuso lo scorso 27 marzo, lasciando spazio a IperDem, un marchio noto del Gruppo Gros, Gruppo Romano Supermercati. Nello specifico il negozio coinvolto era situato nel centro commerciale Le sorgenti di Frosinone.