Prodotti ritirati: ora anche le lasagne possono uccidere, ecco i lotti e la causa

Ligabue nelle sue canzoni cantava “Il meglio deve ancora venire” e aveva sicuramente ragione. Purtroppo però non aveva fatto i conti col 2022, anno in cui si stanno palesando una serie di alimenti pericolosi per la salute, nonché i prodotti ritirati. Tra le tante polemiche in circolazione ne è comparsa una nuova che ha a che fare con le lasagne preconfezionate.

Prodotti ritirati: i lotti pericolosi per la salute

Il Ministero della Salute non ha pace in queste settimane. Stavolta nel vortice ci sono le lasagne, ritirate per la presenza di plastica al loro interno. Le confezioni di lasagne al ragù vendute dai supermercati, appartengono ai marchi Arte Gastronomica e Bontal. Mentre il produttore è Piatti Freschi Italia Spa.

Il primo richiamo ministeriale, con data 22/04/2022, riguarda il prodotto:

marchio “Arte Gastronomica”

“Arte Gastronomica” denominazione di vendita “Lasagne al ragù”

nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato “Piatti Freschi Italia Spa Fratelli Bandiera, 12 20056 Trezzo sull’Adda”

lotto di produzione T902220510

marchio di identificazione dello stabilimento produttore IT 1784 L CE

nome del produttore “Piatti Freschi Spa”

“Piatti Freschi Spa” sede dello stabilimento, Via Silvio Pellico, 8 20056 Trezzo sull’Adda (MI)

dello stabilimento, Via Silvio Pellico, 8 20056 Trezzo sull’Adda (MI) data di scadenza, 10-05-2022

10-05-2022 peso 1KG

1KG motivo del richiamo “Possibile presenza di frammenti plastici”

Ai clienti che hanno effettuato l’acquisto del prodotto prima del ritiro, le autorità hanno ricordato di non mangiarlo e di riportarlo al punto vendita per il rimborso.

Il secondo richiamo ministeriale, con data 22/04/2022, riguarda invece il prodotto: