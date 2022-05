Longer è un’azienda piuttosto rinomata nel settore degli incisori laser e uno dei suoi ultimi prodotti di punta è il nuovo incisore laser denominato Longer Ray5. Tra i suoi punti di forza, spicca in primis la presenza di un ampio display touch a colori che, unito al wifi integrato, permette di interagire e di lavorare in autonomia senza necessariamente la presenza di un computer vicino. Vediamo qui di seguito le altre caratteristiche.

Ecco Longer Ray5, il nuovo incisore laser dell’azienda dotato di un ampio display touch a colori

Longer Ray5 è uno degli ultimi incisori laser presentati dall’azienda e si distingue per le sue feature davvero innovative. Tra queste, come già accennato, spicca la presenza di un ampio display touch a colori. Quest’ultimo ha una diagonale di 3.5 pollici. Solitamente, tutti gli incisori hanno bisogno di essere connessi ad un computer e questo può comportare alcune problematiche. Se il computer è inattivo o bloccato durante il processo di stampa, infatti, si potrebbe infatti verificare un arresto degli incisori.

Questo non accade invece con ilnnu9vo incisore di Loger. Assieme al display touch e al wifi integrato con scheda SD, l’incisore è in grado di lavorare in autonomia senza il bisogno di essere connesso al PC. Il sistema di utilizzo e l’interfaccia grafica sono poi molto semplice ed intuitivi. È ad esempio possibile modificare alcuni parametri durante il processo di stampa, come la velocità e la potenza del laser. È presente inoltre una scheda di controllo LGT RAY V1.2. Quest’ultima lavora con due core ed è in grado di gestire la connessione wireless ed eseguire i calcoli necessari per l’incisione senza alcun tipo di problema.

Longer Ray5 disponibile in super offerta fino a fine giugno

Il nuovo incisore laser Longer Ray5 è offerto in offerta ad un prezzo super scontato dal 24 aprile al 30 giugno pari a 339$ rispetto agli iniziali 499$. Inoltre, con il codice RAY5$30 si potrà avere un ulteriore sconto di 30$. Il prezzo finale, quindi, sarà di soli 309$.