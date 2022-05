Kinder: l'allarme non è finito, il batterio invisibile continua a correre tra i prodotti

Il batterio presente nella Kinder e di cui si parla da settimane, come ben sappiamo, ha una velocità impressionante. Tuttavia esiste un modo per combatterlo. Siete pronti per scoprire tutti i trucchi e i nuovi lotti coinvolti?

Kinder: quali sono i lotti dannosi e come agire in caso di possesso?

I prodotti contaminati dalla salmonella sono:

Kinder Mix , il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi.

, il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi. ” Maxi Mix , in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Mini Eggs , in formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 100 e 182 grammi e in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Happy Moments , in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Happy Moments Mini Mix in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF. Kinder Shoko Bons da 133 g, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

Per riconoscere i lotti dello stabilimento belga è necessario:

controllare il numero del lotto sulla confezione dei Kinder sopra elencati;

del lotto sulla confezione dei sopra elencati; su ogni prodotto il lotto ha un codice che inizia con la lettera “L” ;

; gli alimenti incriminati riportano le seguenti diciture alla fine del numero del lotto: RZ – LZ – R03 – L03.

Ll’EFSA, Autorità per la sicurezza Alimentare Europea, ha voluto mettere in chiaro quanto questa situazione sia grave. L’agenzia dell’Unione europea ha scritto: “Il focolaio è caratterizzato da una percentuale insolitamente alta di bambini di età inferiore ai 10 anni ricoverati in ospedale, alcuni con gravi sintomi clinici come dissenteria mista a sangue. Sulla base di interviste ai pazienti e studi epidemiologici analitici iniziali, sono stati individuati quale probabile via di infezione alcuni prodotti a base di cioccolato“. E infine ha aggiunto: “I casi sono stati individuati mediante tecniche avanzate di tipizzazione molecolare. Poiché questa metodica di test non viene eseguita di routine in tutti i Paesi, è possibile che alcuni episodi non siano stati individuati”.