L’offerta WindTre con Giga illimitati in regalo ogni mese è riservata a una cerchia ben precisa di nuovi clienti. Soltanto coloro che hanno età compresa tra i 18 e i 30 anni possono infatti richiedere l’attivazione della WindTre Young + 5G con Easy Pay e ottenere mensilmente delle straordinarie quantità di Giga, minuti ed SMS verso tutti i numeri.

WindTre: offerta con Giga illimitati per tutti gli under 30!

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay è riservata ai clienti con età massima 30 anni, i quali possono richiedere la tariffa online senza dover necessariamente effettuare il trasferimento del numero dal precedente operatore.

I nuovi clienti dovranno affrontare le spese previste tramite una delle modalità indicate dal gestore. Quindi, dopo aver acquistato la nuova SIM sarà necessario indicare la propria preferenza tra carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’unica spesa prevista riguarda il rinnovo mensile della tariffa e ammonta a 14,99 euro. Il costo include i servizi extra, come la segreteria telefonica e la navigazione hotspot. È prevista poi una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. WindTre regala ai nuovi clienti anche Giga illimitati da utilizzare per tutte le app social, chat, video, musica e mappe.

WindTre permette di ottenere la tariffa anche in una versione più conveniente. In questo caso i nuovi clienti dovranno affrontare una spesa di soli 11,99 euro al mese per ricevere 80 GB di traffico dati anziché 150.