YouTube ha effettuato importanti investimenti nella propria versione dell’applicazione video in formato abbreviato TikTok, presumibilmente a causa del fatto che il servizio ha chiaramente catturato l’attenzione del pubblico. Gli inserzionisti inizieranno ad apparire su YouTube Shorts ora che il servizio è ampiamente disponibile e produce miliardi di visualizzazioni ogni mese.

L’annuncio è stato fatto durante la chiamata sugli utili di Alphabet di ieri per il primo trimestre del 2022, quando è stato rivelato che YouTube Shorts inizierà a ‘testare’ le pubblicità sulla funzione video in formato breve entro i prossimi mesi. L’integrazione della pubblicità in Shorts su YouTube è stata un processo graduale in passato, ma le cose stanno per cambiare.

YouTube Shorts continua a crescere

Al momento, YouTube sta mostrando annunci incentrati su installazioni e promozioni di app. YouTube sta aumentando la quantità di denaro che può essere guadagnata dai suoi video Shorts, il che non sorprende nessuno. Secondo la teleconferenza, il concorrente di TikTok di YouTube sta attualmente generando oltre 30 miliardi di visualizzazioni al giorno, una quantità significativa di traffico. In un momento in cui la crescita delle entrate di YouTube non è stata all’altezza delle proiezioni, in particolare nel modello di installazione di app, questo è uno sviluppo positivo.

Di recente, YouTube ha affermato che Shorts sarà disponibile sul Web a partire da questo mese e che la funzione sarà resa disponibile sui tablet poco dopo. Al momento, però, non si hanno le tempistiche precise su quando potremo effettivamente utilizzare la piattaforma mobile tramite PC e la società non ha dichiarato ancora una data di rilascio. Supponiamo, però, che il lancio sarà imminente.